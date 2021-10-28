Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekiplerin 16 ev ve 6 iş yerinde yaklaşık 150 polisle gerçekleştirdiği operasyonda, 18 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 gram uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve 4'ü kuru sıkı 6 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Nevşehir Uyuşturucu Narkotik
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