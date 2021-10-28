İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig takımlarından Malatya Kadınlar Spor Kulübü oyuncularıyla bir araya geldi.

Kıdemli Üst Çavuş Burcu Dönmez ve Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca, futbolcularla top sektirdi, ısınma koşuşu yaptı.

Cumhuriyetin kadınların yanlarında olduğunu hissettiren jandarma personelleri, kadın futbolculara baskılı tişört ve şapka hediye etti.

Jandarma personelleri ve kadın futbolcular daha sonra Türk bayrağı ile birlikte fotoğraf çektirdi.