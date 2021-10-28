Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tarihi objeler ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da bir evdeki çelik kasada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 212 sikke, 24 obje ve 2 heykelcik ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında aldığı bir ihbarı değerlendirerek, İskenderun ilçesinde yaşayan Ş.O'ya ait adreste arama yaptı.
Aramada, evdeki çelik kasada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 212 sikke, 24 obje ve 2 heykelcik bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Şüpheli ev sahibi Ş.O. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Tarihi Eser
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