Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Kent Meydanı'nda yaptığı uygulama kapsamında taksileri durdurdu.

Sürücüleri uymaları gereken kuralları hatırlatan ekipler, onlara bilgilendirme broşürleri de dağıttı.

Polis ekipleri, sürücülerin ehliyet ve gerekli olan evrak kontrolünü de yaptı.

Şoförlerden Hamit Çolak, gazetecilere, taksicilerin üzerindeki kötü intibahın bu tür uygulamalarla yok edileceğini belirtti.

Mustafa Güre de bazı taksicilerin olumsuz davranışlarının kendilerini de etkilediğini belirtti.

Uygulamalarla taksicilerin üzerindeki kötü imajın da ortadan kalkabileceğini vurgulayan Güre, "Her meslekte olduğu gibi bizim içimizde de sıkıntılı insanlar çıkabiliyor. Polisin yaptığı bu tür denetimler bizim için daha iyi olacaktır. En azından işini en güzel şekilde yapan taksiciler ortaya çıkacaktır." dedi.