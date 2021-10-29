Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destekle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş Projesi" kapsamında engelliler Antalya'ya götürüldü.

Otelin mutfağında şeflerle pizza yapmayı ve müşterilere nasıl servis yapılması gerektiğini öğrenen engelliler, ayrıca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek eğlenceli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, projeye ciddi emek verdiklerini söyledi.

Engellilerin verilen görevleri eksiksiz yerine getirmesinden mutlu olduklarını anlatan Yıldırım, "Otel müşterileri de bu durumdan son derece memnun oldular. Sakinlerimiz gerçekten iyi performans gösterdiler. Performans karşısında müşterilerin mutluluk ve takdirlerini aldık. Otel müşterileri bizim sakinlerimizle arkadaşlık kurdular, sosyal zamanlarının bir kısmını birlikte geçirdiler. Otelde daha çok yabancı uyruklular vardı. Onlarla diyalog içerisine girmeleri görmeye değer bir durumdu" dedi.