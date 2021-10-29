Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın artırılması için aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kızıltepe ilçesinde kırsal Dikmen, İkizler ve Kocaköy mahallerine gelen sağlık çalışanları, bölge sakinlerine bazen evlerde bazen de çalıştıkları alanda aşı yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Salih Tekin, merkeze uzak olan kırsalda mobil aşı araçlarıyla gidip aşı çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

COVID-19'a karşı en büyük silahın aşı olduğunu anlatan Tekin, herkesi aşı olmaya davet etti.

"İkinci dozunuzu ertelemeyin"

Hiç kimseyi bu virüsten kaybetmeyi istemediklerine dikkat çeken Tekin, şöyle konuştu:

"İkna ve bilgilendirme devam etmekte. Yatalak olan evde sağlık hizmetlerine kayıtlı imkanı olmayan vatandaşlarımızın evlerine gidip evlerinde aşılarını yapıyoruz. Bağışıklığın yeterli seviyeye gelebilmesi için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Birlikte salgını yeneceğiz inşallah. Özellikle birinci dozunu yaptırmış ikinci dozunu ertelemiş vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen ikinci dozunuzu ertelemeyin."