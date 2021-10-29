Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meksikalı sanatçılar İstiklal Marşı'nı çaldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Meksikalı sanatçılar İstiklal Marşı'nı çaldı.
“Yunus’un Nefesi Meksika’da” adlı konser, Yunus Emre Ensitüsü tarafından organize edildi ve 23 Ekim Cumartesi günü Meksika’da gerçekleştirildi.
Meksikalı sanatçılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı’nı kendi enstrümanları ile yorumladı.
Etiketler: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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