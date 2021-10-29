“Yunus’un Nefesi Meksika’da” adlı konser, Yunus Emre Ensitüsü tarafından organize edildi ve 23 Ekim Cumartesi günü Meksika’da gerçekleştirildi.

Meksikalı sanatçılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı’nı kendi enstrümanları ile yorumladı.