Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki otogarda kaçak 410 telefon ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yurda kaçak sokulan 410 cep telefonuna el koydu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün otogarda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak 410 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili M.R.E. ve S.G. gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık
Son Haberler
- 11:12
- 11:13
- 11:08
- 11:00
- 11:14
Sıradaki Haber
Kuzey Makedonya'da öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz