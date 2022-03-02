Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elindeki poşetten 500 paket kaçak sigara çıktı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde elindeki poşetlerden 500 paket gümrük kaçağı sigara çıkan kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Meydan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen A.T'yi durdurdu.
Şüphelinin elindeki poşetleri açan ekipler, gümrük kaçağı 500 paket sigaraya el koydu.
Şüpheli A.T gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık Sigara
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