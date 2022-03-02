Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde 110 litre sahte içki bulundu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, alınan bir ihbar üzerine Mürefte Mahallesi'nde F.Ş'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 110 litre sahte içki ele geçirildi.
Sürücü F.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Tekirdağ
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