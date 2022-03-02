Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir'de "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu" işledikleri belirlenen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma ve hazırlama aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 54 tabanca fişeği, 1 bıçak ele geçirildi.

Ekipler 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.