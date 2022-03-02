Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir'de "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu" işledikleri belirlenen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma ve hazırlama aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 54 tabanca fişeği, 1 bıçak ele geçirildi.
Ekipler 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Çanakkale Uyuşturucu
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