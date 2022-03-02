Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 80. kilometresinde meydana geldi. S.B. idaresindeki 34 EZK 780 plakalı yolcu otobüsü, M.D.T. yönetimindeki 56 AAH 820 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otobüsteki 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç’taki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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