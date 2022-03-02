Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 119 şüpheliden 15’i tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21–28 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 400 gram bonzai, 2 kilogram esrar, 2 bin uyuşturucu hap,100 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 119 şüpheliden 15’i tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Manisa
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