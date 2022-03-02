Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, M.K. (25) isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda FETÖ’ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş FETÖ
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