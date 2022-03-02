Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Mahallede bir iş yerinden 10 bin lira değerinde kablo su dinamosu, sıhhi tesisat ve iki evde dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinası, oyuncak tabanca, bıçak, gitar, saz ve 300 lira çalınmasına ilişkin 4 zanlı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri serbest bırakıldı.