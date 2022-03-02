Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 12-28 şubat tarihleri arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında 2. sırada yer alan Kırşehir'de aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, kentte Omicron varyantında hızlı pik yaşandığını belirterek, bunun bekledikleri bir süreç olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda hızla artan vaka sayılarının kısa sürede pike ulaştıktan sonra durduğu ve aşağıya doğru düşüş olacağını öngördüklerini belirtti.

Vatandaşların bu durumu bir gripmiş gibi algıladığına dikkati çeken Bulut, "Buna rağmen yine de maske, mesafe ve temizlik konularına riayet edip, aşılarımızı geciktirmeden yaptırmamız çok önemli. Her ne kadar hafif atlatılıyormuş gibi görünse de özellikle bağışıklık sisteminde sorun olanlar, kanser hastası olanlar, yaşlılarımız ve bu grubun içinde aşı olmayanlar maalesef hastalığı ağır atlatıyor" diye konuştu.

En az iki aşı olmuş nüfus oranı 81,1 olan kentte yaklaşık 450 bin doz aşı uygulaması yapıldı.

"TURKOVAC aşısını yaptıranlarda yan etki görmedik"

Eksik aşıların tamamlanması konusunda uyarılarda bulunan Bulut, şunları kaydetti:

"Baştan beri aşılama konusunda çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çoğu kişi ilk ve ikinci doz aşısını oldu. Bu nedenle ilk baştaki gibi bir yoğunluğumuz yok. Vatandaşlarımızdan beklentimiz üç ve dördüncü doz aşılarını yaptırmaları. Hatırlatma dozunu yaptıran vatandaşlarımızda antikor seviyeleri daha da iyi olduğu için hastalığı daha rahat atlatabiliyor. Vatandaşlarımız hatırlatma dozunu TURKOVAC aşısı yaptırabilirler. Yaptıran vatandaşlarımızda şimdiye kadar hiç bir anlamlı yan etki görmedik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Bundan biz de memnunuz."