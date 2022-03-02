Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 27 uyuşturucu taciri tutuklandı
Sakarya'da şubat ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 77 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 602,47 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 6 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 85 lira gele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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