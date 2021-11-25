Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da uyuşturucu operasyonudüzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 91 gram eroin, 612 gram metamfetamin, 422 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu Narkotik Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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