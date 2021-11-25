Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: İzmir Ege Denizi Sağanak
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