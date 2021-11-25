Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Altınova Mahallesi yönüne seyreden Bircan Kınay yönetimindeki 10 BT 040 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Murat Kocadağlı'nın kullandığı 10 BT 048 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
Kınay idaresindeki araç, savrularak yol kenarındaki direğe de çarptıktan sonra durabildi.
Kazada, sürücüler Kınay ve Kocadağlı ile 5'i öğrenci 8 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:51
- 12:56
- 12:44
- 12:41
- 12:51
Sıradaki Haber
Çin'de koronavirüse karşı aşılananların oranı yüzde 76,8'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz