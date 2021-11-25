İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kasım ayı muhtarlar toplantısına, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fatih Kökce ile daire amirleri katıldı.

Muhtarların sorunlarının ve taleplerinin alındığı toplantıda konuşan Kaymakam Anteplioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettirilmesi gerektiğini aktararak, salgına karşı korunmada aşılamanın önemine değindi.

Kaymakam Anteplioğlu, trafik kurallarının önemine değinerek, kara yoluna çıkan traktörlerin gerekli önlem ve tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Mahalle muhtarlarından gelen talep ve sorunları dinleyen Anteplioğlu, ilgili birim amirlerine iletilen sorunlara çözüm bulunması hususunda talimatlar verdi.

Belediye Başkanı Kemal Vural ise gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Vural, kaçak yapılaşmaya asla müsaade edilmeyeceğini belirterek, mahallelerde yapılacak olan imar dışı inşaatlarla ilgili olarak muhtarlara sorumluluklarını hatırlattı.