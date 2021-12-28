Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) özel güvenlik personeli olarak çalışan Tahir Karabulut'un kullandığı 34 HB 072 plakalı otomobil, Çalık köyünün Süleymanlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, Karabulut ile özel güvenlik görevlisi Emrah Halis ve Mehmet Demir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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