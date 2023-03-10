İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, yaptığı açıklamada, ülkede şap virüsünün hızlı bir şekilde yayılım gösterdiğini, bu nedenle tedbir amaçlı kentte ikinci bir emre kadar canlı hayvan sevkiyatının belirli kriterler haricinde yasaklandığını belirtti.

Hastalığa karşı hayvan sağlığı zabıtası kurulunun acil eylem planı çalışmalarına başladığını aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"İlimizde ilk bahar şap aşılamasını en kısa sürede tamamlayacağız, bunanla ilgili planlamalarımızı yaptık. Şu aşamada ülkemizin farklı illerinde görülen SAT-2 şap virüsüyle ilgili ilimiz genelinde herhangi bir vakaya rastlanmamıştır. Bu yönde herhangi bir emare bulanmamakla birlikte tedbir amaçlı kesim, ithalat ve ihracat hareketleri haricinde hayvan sevkiyatlarının yapılmaması noktasında karar alındı"

Kılıç, belirten durumlar haricinde hayvan sevkiyatı yapan üreticilere 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacağına dikkati çekti.

Şap hastalığıyla mücadele noktasında kent genelinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların sonbahar şap aşılamalarının 10 gün içerisinde tamamlanacağını bildiren Kılıç, "İlimizde görev yapan bütün veteriner arkadaşlarımızın izinlerini iptal etmek suretiyle göreve çağırdık. En kısa sürede ilimizdeki şap aşılaması tamamlanacak ve akabinde SAT-2 için geliştirilmiş olan yeni aşılar, 2'inci doz aşı olarak hayvanlarımıza uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.