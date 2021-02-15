İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında avlaklar ve sulak alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kısıtlamayı ihlal ederek kaçak avlanan 5 kişiyi yakaladı.

Haklarında hem kısıtlamayı ihlalden hem de kaçak avlandığı gerekçesiyle yasal işlem uygulanan 5 kişiye para cezası verildi.