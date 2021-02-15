Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.30'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 576 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 404 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 762 bin 915 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 757 bin 180 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1303 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 940 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.