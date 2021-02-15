Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis denetimi: 56 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 56 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8-14 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 33 tabanca, 14 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 219 mermi ve 34 kartuşa el kondu.
Çeşitli suçlardan aranan 249 kişi yakalandı
Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, 17 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 249 kişiyi yakaladı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 10 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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