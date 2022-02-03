Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da evin çatısı çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da bir evin çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü. Hasar oluşan evin çatısı, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kaldırıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesi Denizli köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ruhiser Yıldırım'a ait evin çatısı, biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda evde hasar meydana geldi.
Çöken çatı AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ise çatısı çöken evde incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Etiketler: AFAD Elazığ Kar Yağışı
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