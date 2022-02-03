Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kar birikintisine dayanamayan ağaçlar araçların üzerine devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Isparta’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili olurken, kar birikintisine dayanamayan ağaçlar devrildi. Park halindeki araçların camları kırıldı.
Isparta’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde tipi şeklinde devam ediyor.
Kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı. Kar sebebiyle sürücüler güzergahta güçlükle ilerlerken Isparta belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları çalışmalarını sürdürerek yolların kapanmasını engelliyor.
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ağaçların bir kısmı üzerindeki kar birikintisi sebebiyle araçların üzerine devrildi. Camları kırarak araçların içerisine girdi.
Yolun zaman zaman kapanmasına neden olan ağaçlar, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Isparta Kar Yağışı
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