Motokurye, cipin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada

Motokurye, cipin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada

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Trakya'da kar yağışı devam ediyor

Kısmı çökmelerin olduğu evlerin çatılarında maddi hasar yaşanırken, kafasına kar kütlesi düşen bir kişi yaralandı.

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde çatılarda biriken ve kalınlığı 1 metreyi aşan karın ağırlığına dayamayan çatılar çöktü.

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