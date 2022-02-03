Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te 4 köy evinin çatısı çöktü: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'ün Değirmenyanı köyünde biriken kar nedeniyle 4 evin çatısında çökme meydana geldi. 1 kişi yaralandı.
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde çatılarda biriken ve kalınlığı 1 metreyi aşan karın ağırlığına dayamayan çatılar çöktü.
Kısmı çökmelerin olduğu evlerin çatılarında maddi hasar yaşanırken, kafasına kar kütlesi düşen bir kişi yaralandı.
Yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri, köyde çatıları çöken evlerde inceleme yaparak, ev sahiplerini dikkatli olmaları noktasında uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı Karabük
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