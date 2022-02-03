Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı'da korkutan patlama
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada bir ev kullanılamaz geldi.
Kütahya Dedeler Mahallesi'nde Bayram Yıldırım’a ait 2 katlı müstakil binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada şans eseri yaralanan olmazken bina kullanılmaz hale geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.
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