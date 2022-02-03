Kütahya Dedeler Mahallesi'nde Bayram Yıldırım’a ait 2 katlı müstakil binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada şans eseri yaralanan olmazken bina kullanılmaz hale geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.