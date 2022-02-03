Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
[Fotoğraf: DHA]
Kars'ta karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışından sonra şehirde biriken kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıyor.
Kars'ta bir süredir etkili olan kar yağışı sonrası Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla şehir merkezinde karla mücadele çalışması başlatıldı.
Belediye, İl Özel İdaresi ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, caddeleri trafiğe kapatıp hem kaldırım hem de yollardaki karları temizledi.
Çalışmalar kapsamında kar yığınları, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kars
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