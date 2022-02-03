Recep, Şaban ve Ramazan… Müslümanların manevi yenilenme ve arınma fırsatı bulduğu üç aylar başladı. Peki, mukaddes üç ayların önemi ne?

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “Bu aylarda toplumda bir dini duyarlılığının özellikle eğilimlerin yoğunlaştığı ibadetlerin arttığı dua, zikir veya hayır hasenatın en yoğun şekilde icra edildiği aylardır” dedi.

Bugün Regaip kandili

Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel günler de üç ayların içinde.

Bu mübarek gecelerin ilki olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek.

Miraç Kandili 27 Şubat Pazar, Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü. Huzur ve bereket ayı Ramazan ise 2 Nisan'da başlayacak.

Regaip Kandili’nde yapılması gerekenler

Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.