Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Sinop'tan Erfelek ilçesi yönüne giden 65 yaşındaki Remzi Özdağ idaresindeki otomobil, Çelenköy mevkiinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile 48 yaşındaki Yılmaz Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bu arada, sürücü Özdağ'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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