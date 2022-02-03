Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı olacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarih ne zaman? Sınav nasıl gerçekleştirilecek?
AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
MEB'in 2021 sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 2022'nin Mart ayında yapılacak.
AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı olacak?
2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılacak AÖL sınavlarının, sınav uygulama takvimine göre E-sınav olarak yapılacak.
E-sınav'a katılacak öğrenciler MEB'in belirlediği binaların sınav salonlarında, bilgisayar üzerinden kamera ve gözetmen eşliğinde sınavlara katılacak.
Etiketler: Açıköğretim Meslek Liseleri
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