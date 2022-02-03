Turizmde servis şoförü olarak çalışan Süleyman Gültekin’in manevra yaptığı otomobili, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Akçan Sokak'ta 25 metrelik falezlerden uçuruma düştü.

Ters dönen otomobilde sıkışan Gültekin'in yardımına çevredekiler koştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, otomobili aşağı kaymaması için takozlarla sabitledi.

Gültekin, yarım saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sedyeye alınıp falezlerden indirildikten sonra ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.