Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum ve fırtına seralarda hasara yol açtı.
Kadriye Mahallesi'nde başlayıp Çakallık Mahallesi'ne kadar ilerleyen hortum, domates ve çilek seralarının naylonlarını parçaladı, ürünlere zarar verdi. Bölgede etkili olan fırtına da bazı seralarda hasara neden oldu.
Üreticilerden Bayram Gül, çilek seralarının zarar gördüğünü anlatarak, "Ürünlerimizi toplamaya hazırlanıyorduk. Fırtına sürdüğü için seraları tamir edemiyoruz. Yağmur yağmaya devam ederse daha çok zarar göreceğiz" dedi.
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