Kadriye Mahallesi'nde başlayıp Çakallık Mahallesi'ne kadar ilerleyen hortum, domates ve çilek seralarının naylonlarını parçaladı, ürünlere zarar verdi. Bölgede etkili olan fırtına da bazı seralarda hasara neden oldu.

Üreticilerden Bayram Gül, çilek seralarının zarar gördüğünü anlatarak, "Ürünlerimizi toplamaya hazırlanıyorduk. Fırtına sürdüğü için seraları tamir edemiyoruz. Yağmur yağmaya devam ederse daha çok zarar göreceğiz" dedi.