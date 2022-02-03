Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay’da bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri gümrük kaçağı sigara satışına yönelik çalışma başlattı.
Antakya Bozhöyük Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve ikamette yapılan aramada bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak E.T. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık Sigara
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