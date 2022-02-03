Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 2 kilo 316 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü Ş.B.Ş. yakalandı.
Ekiplerin detaylı çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonla T.Y. de gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Siirt Uyuşturucu
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