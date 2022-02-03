Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin’de kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Mardin’in Midyat ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu bağımlılarına satılmak üzere bulundurulan 250 tablet kırmızı reçete ilacı ele geçirildi.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Midyat Narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliği, H.Ö. isimli şahsın evinde arama yaptı.
Aramada 250 adet kırmızı reçeteli ilaç tabletleri ele geçirildi.
Şüpheli H.Ö.'nün kırmızı reçete ile satılan ilaçları madde bağımlısı olan şahıslara para karşılığında sattığı tespit edildi.
Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüpheli şahıs H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Mardin Uyuşturucu
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