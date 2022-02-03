Kar yağışı, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerinin yüksek kesimlerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Denizli-Antalya kara yolunun Kazıkbeli mevkisinde kaza yapan ve kış lastiği olmayan araçların geçişi engellemesi nedeniyle ulaşım, Antalya yönünde kapanmıştı.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol, iki taraflı olarak ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetre olarak ölçüldüğü bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin de yer yer 10 metreye kadar düşmesi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.