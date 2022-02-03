Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı toplantısı 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 17 Şubat Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te şubat ayı faiz kararı açıklanacak.
Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmıştı.
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