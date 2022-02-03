Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli kar uyarısı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yarın kuvvetli kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Hakkari ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşabilecek kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Hakkari'nin güney kesimlerinde ise kalınlığı 20 santimetreyi geçecek kadar yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
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