Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Hakkari ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşabilecek kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Hakkari'nin güney kesimlerinde ise kalınlığı 20 santimetreyi geçecek kadar yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.