Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ’da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Elazığ’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.
Hüseyin Soğuktaş idaresindeki traktör, Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada devrilen traktörün altında kalan Soğuktaş, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soğuktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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