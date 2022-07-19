Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye gelmeden önce terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütünün üst düzey isimlerinin bulunduğu toplantılara katıldığı tespit edilen şüpheli takibe alındı.

İkamet ettiği İstanbul'dan geçici olarak Kastamonu'ya geldiği belirlenen yabancı uyruklu kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.