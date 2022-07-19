Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli Valiliği telefon dolandırıcılığına karşı uyardı: İtibar etmeyin
[AA (Arşiv)]
Tunceli Valiliği, telefonla dolandırıcılık yapan kötü niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı kişilerin telefondan iş insanlarını ve vatandaşları arayıp kendilerini Tunceli Valisi ve valilikte görevli memur olarak tanıtarak para talep ettikleri belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemeleri, bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak ihbarda bulunmaları dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasında yardımcı olacaktır" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Tunceli Dolandırıcılık
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