Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıçiftlik köyünde ormanlık arazide M.Y. ve M.K'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Bölgede dedektör, kazma, sırt çantası, pil, kurusıkı tabanca, 23 fişek ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Karabük Kaçak Kazı
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