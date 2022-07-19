Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Orman Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, Gölcük Tabiat Parkı'nda yaptığı konuşmada, projenin, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı tarafından desteklenen ilk orman okulu yaklaşımı eğitmen eğitimi konseptine sahip olduğunu söyledi.

ISUBÜ'nün proje yürütücü kuruluş olduğunu belirten Ünal, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ise ortak kuruluştur. Proje Isparta Valiliği, Isparta Belediye Başkanlığı ve Arzen Kozmetik tarafından ayni olarak desteklenmektedir" diye konuştu.

Proje etkinliklerinde, 6 farklı üniversitede görev yapan konusunun uzmanı eğitmenlerin görev aldığını söyleyen Ünal, "Hedef kitle, Türkiye'nin farklı illerinden orman okulu konularında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden genç bilim insanları ve kurumların Ar-Ge bölümlerinde görevli araştırmacılardır. Projeye, Türkiye'nin farklı illerinde 200'e yakın başvuru yapılmış olup, 20 katılımcı seçilmiştir" sözlerini kullandı.

Açılış programına, Isparta Valisi Aydın Baruş, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, TEİAŞ Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Isparta Şube Müdürü Hasan Eryiğit katıldı.