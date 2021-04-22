Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Halkalı köyünde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulamasına karar verildi.
Bölgeye giden İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri olası temaslı vakaların belirlenmesi için köyde çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 01:50
- 01:38
- 01:30
- 01:18
- 01:34
Sıradaki Haber
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz