Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde L.B'nin kullandığı otomobil ile A.K'nın kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada çarpmanın etkisiyle A.K'nın kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak trafik levhasına zarar verdi.
Yaralı sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastane ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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