Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Ovakent Mahallesi yakınlarında Mustafa Ö. yönetimindeki otomobil, Süleyman D. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Mustafa Ö., Süleyman D. ile Fadime D. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Fadime D. buradaki tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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